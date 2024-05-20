«Все расстроены действиями рефери». Усика действительно лишили победы нокаутом?

В ночь на 19 мая в Эр-Рияда Александр Усик одержал победу раздельным решением судей над Тайсоном Фьюри и стал первым за 25 лет абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе. Более того, для Цыганского короля это первое поражение в профессиональной карьере.

Как часто бывает, такие бои не обходятся без жарких споров вокруг них или отдельно взятых эпизодов. Поединок Фьюри и Усика не стал исключением в этом плане. На последней минуте девятого раунда Александр удачно поймал соперника левым хуком, после которого Тайсон начал «плыть» и искать спасения в клинче. Усик продолжил дорабатывать эпизод, пробивал защиту британца, который уже просто падал на канаты.

За восемь секунд до гонга рефери начал отсчитывать нокдаун, хотя Фьюри не упал и всё ещё опирался на канаты. Пошёл отсчёт, которой закончился практически одновременно с гонгом. Тайсон уже показал, что готов продолжить, но всё ещё нетвёрдо стоял на ногах. За минутный перерыв британец успел прийти в себя и вышел относительно готовым на 10-й раунд.

Решение рефери начать отсчёт нокдауна получилось спорным. Усик был готов добивать Фьюри, а Тайсон в это время практически лежал на канатах, но не опускался на настил. Возможно, без вмешательства рефери Александр довёл бы дело до нокаута, и всё к этому шло.

На пресс-конференции Усика спросили об эпизоде, но он спокойно отнёсся к решению рефери: «Я верю, что выиграл. У меня украли нокаут в девятом раунде? Я об этом не думаю, потому что победа у нас. Не знаю, может быть. Но у нас есть победа. Окей, нет нокаута — не проблема. Зато 12 раундов — это большая драма».

Фьюри не считает, что ситуация была критической: «Я пропустил удар, я был потрясён, но я встал и вернулся, так и поступает Цыганский король. Усик не особо меня удивил, я и так знал, что он хороший боксёр, мы полностью подготовились к нему, провели даже два лагеря, учитывая, что в первом я снялся из-за сечки».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=1&id=456241459&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Рефери этого боя был Марк Нельсон, который до этого трижды обслуживал поединки за абсолютное чемпионство. Там к его работе нареканий не возникало, но есть в его карьере и работа на спорном поединке Мэнни Пакьяо и Джеффа Хорна. Тогда Нельсон не остановил бой после того, как Хорн дважды ударил легендарного филиппинца головой. Встреча дошла до решения, где судьи приняли сторону Джеффа, а тренер Пакьяо Джастин Форчун назвал Нельсона нечестным рефери.

Глава тренерского совета сборной России Эдуард Кравцов выразил мнение, что Фьюри спас рефери: «Нокдаун не столько следствие расхлябанности. Где-то чуть потерял концентрацию. Нужно отдать должное Усику, который грамотно доработал эпизод. В какой-то степени рефери боя даже помог Фьюри. Он остановил его в стоячем нокдауне, а это достаточно редкая история. Рефери мог бы остановить бой техническим нокаутом, если бы дал Усику работать дальше».

Несостоявшийся соперник Фьюри Дэвид Хэй уверен — если бы этот эпизод складывался в пользу британца, то рефери поступил бы иначе: «Я думаю, что бой следовало остановить в девятом раунде. Не знаю, почему рефери начал отсчёт. Я знаю, они говорят, если канаты держат вас, тогда нужно открывать отсчёт. Думаю, судья должен был дать Усику или добить его, или остановить бой. С моей точки зрения, это было бы честной остановкой. Если бы всё было наоборот — и Тайсон Фьюри сделал такое с Усиком — рефери, наверное, остановил бы бой. Но почему-то рефери начал длинный отсчёт, который длился 20 секунд. Рефери не дал Усику использовать эту возможность. Все в рингсайде были очень расстроены действиями рефери».

Дерек Чисора, бившийся с обоими, тоже обратил внимание на долгий отсчёт: «Это был самый медленный отсчёт в истории бокса. Было 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это то, что было. Но это неважно, мы это принимаем. Слушайте, это был самый медленный отсчёт в истории бокса. Вы понимаете? Но бой был отличным. Мы получили удовольствие от поединка, который устроила Саудовская Аравия. Реванш будет невероятным».

Несмотря на то что Хэй и Чисора считают отсчёт медленным, это не совсем так. В момент остановки до конца раунда оставалось восемь секунд, и на арене отчётливо было слышно отсчёт. На «восемь» Фьюри показал, что готов, и в ту же секунду прозвучал гонг. Возможно, в разгар событий и на эмоциях кому-то могло показаться, что рефери и правда медленно считал нокдаун.

Но вопросы к тому, не поспешил ли он отгонять Усика, всё ещё остаются. Менеджер Александр Красюк считает, что его подопечный прикончил бы Фьюри и, по его мнению, стоило сразу фиксировать нокаут. Возможно, в этом поединке Марк Нельсон действительно лишил одного бойца победы нокаутом, а другому, напротив, помог избежать досрочного поражения. Скорее всего, сыграла и репутация Фьюри, который всегда возвращается в бой после таких потрясений. Так или иначе, это тоже не помогло Тайсону победить.