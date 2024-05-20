Джо Роган прокомментировал исход боя Усик — Фьюри

«Вот это бой! Поздравляю Усика с победой в бою за звание абсолютного чемпиона мира. И огромный респект Тайсону за то, что он не просто выжил в девятом раунде, но и вернулся сильнее!» — написал в соцсетях Роган.

Александру Усику 37 лет. Украинец, победитель Олимпийских игр — 2012, дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и первые пять лет карьеры провёл в рамках первого тяжёлого дивизиона (до 90,7 кг), где стал абсолютным чемпионом мира. В супертяжёлом весе выступает с 2019 года и имеет на своём счету шесть побед и ни одного поражения.