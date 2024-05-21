Ангелина Лукас объявила имя новой соперницы

Источник: Соцсети

Ее возвращение состоится 30 мая в Бангкоке (Таиланд). Противостоять казахстанке будет Харма Йести (1−3−1, 0 КО) из Индонезии.

«Я покажу тебе нашу школу бокса! Это будет мой 11-й профессиональный бой. Поехали! 30 мая. Рейтинговый бой», — написала Лукас на своей странице.

Свой последний бой Лукас провела 25 апреля также в Бангкоке, когда в пятом раунде нокаутировала индианку Мамту Сингх (5−2, 2 КО) и завоевала два пояса чемпионки во втором наилегчайшем весе по версиям WIBF и WBF.