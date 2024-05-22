14:56 (мск), источник: ТАСС

Суперфинал боксерского турнира «Кубок Победы» пройдет в рамках ПМЭФ

Суперфинал турнира пройдет 6 июня.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Суперфинал турнира по боксу «Кубок Победы» пройдет 6 июня в рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росконгресса.

В турнире примут участие восемь команд. Участники финальной части определятся 30 мая в Оренбурге. Каждый матч команд пройдет из пяти поединков в разных весовых категориях.

«История турнира началась в 2022 году на ПМЭФ, а в этом году на форуме пройдет суперфинал. Этот флагманский турнир стал настоящим символом силы духа и данью памяти подвигу наших предков. А форум по традиции предоставляет нам возможность встретиться с единомышленниками, обсудить новые подходы, идеи и инструменты развития спортивного сообщества», — сказала генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

Петербургский международный экономический форум состоится 5—8 июня 2024 года. ТАСС выступит информационным партнером мероприятия.

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