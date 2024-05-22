Суперфинал боксерского турнира «Кубок Победы» пройдет в рамках ПМЭФ

В турнире примут участие восемь команд. Участники финальной части определятся 30 мая в Оренбурге. Каждый матч команд пройдет из пяти поединков в разных весовых категориях.

«История турнира началась в 2022 году на ПМЭФ, а в этом году на форуме пройдет суперфинал. Этот флагманский турнир стал настоящим символом силы духа и данью памяти подвигу наших предков. А форум по традиции предоставляет нам возможность встретиться с единомышленниками, обсудить новые подходы, идеи и инструменты развития спортивного сообщества», — сказала генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.