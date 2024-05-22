Усик сместил Фьюри с первой строчки рейтинга лучших боксеров

Украинский боксер по итогам боя с Фьюри забрал пояс соперника по версии WBC, сохранив свои титулы по версиям WBA, IBF и WBO. Журналист Дэн Рафаэл рассказал, что украинец освободит титул IBF, который будет разыгран в предстоящем поединке между Даниелом Дюбуа и Филипом Хрговичем, который запланирован на 1 июня.