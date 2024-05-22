20:23 (мск), источник: Чемпионат.com

IBF объяснила, как Усику избежать потери титула

Дэрил Пиплз, глава Международной боксёрской федерации (IBF), прокомментировал новость о готовящемся лишении титула чемпиона в супертяжёлом весе украинца Александра Усика.

Источник: AFP 2023

Напомним, ранее стало известно, что Усик будет лишён титула 1 июня, поскольку не собирается проводить защиту против обязательного претендента хорвата Филипа Хрговича.

«Согласно правилу, в вашем контракте не должно быть пункта об обязательном реванше, который помешает защите титула. Это не секрет для промоутеров. Каждый, в той или иной степени, знает о последствиях. Мы уже поступали так раньше.

Любой действующий чемпион IBF может попросить об исключении. Может ли команда Усика сделать это? У них есть на это право. Почему они этого не сделали? Я не знаю. В данный момент на кону боя Дюбуа — Хргович нет титула. В данный момент», — приводит слова Пиплза BoxingScene.

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