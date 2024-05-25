03:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российский боксер Папин нокаутировал экс-чемпиона мира Чилембу

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Российский боксер Алексей Папин одержал победу над бывшим чемпионом мира по версии Международной боксерской организации (IBO) Айзеком Чилембой из Малави.

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Встреча в первом тяжелом весе состоялась в подмосковной Балашихе в пятницу и завершилась победой Папина нокаутом во втором раунде.

В активе Папина теперь 16 побед при одном поражении, Чилемба потерпел девятое поражение при 26 победах и трех ничьих.

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