Российский боксер Папин нокаутировал экс-чемпиона мира Чилембу
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Российский боксер Алексей Папин одержал победу над бывшим чемпионом мира по версии Международной боксерской организации (IBO) Айзеком Чилембой из Малави.
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Российский боксер Алексей Папин одержал победу над бывшим чемпионом мира по версии Международной боксерской организации (IBO) Айзеком Чилембой из Малави.
Встреча в первом тяжелом весе состоялась в подмосковной Балашихе в пятницу и завершилась победой Папина нокаутом во втором раунде.
В активе Папина теперь 16 побед при одном поражении, Чилемба потерпел девятое поражение при 26 победах и трех ничьих.