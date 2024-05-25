Тайсон Фьюри активировал опцию о реванше с Александром Усиком

По его словам, бой состоится в конце 2024 или начале 2025 года. Наиболее вероятным вариантом он назвал организацию поединка в ноябре или декабре 2024 года.

Напомним, Усик и Фьюри проводили поединок в Саудовской Аравии. Спортсмены встречались в ночь с 18 на 19 мая мск. Противостояние продолжалось всю дистанцию из 12 раундов и завершилось в пользу Усика раздельным решением судей. Напомним, в девятом раунде Александр Усик отправил Тайсона Фьюри в нокдаун, но британец смог продолжить бой.