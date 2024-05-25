10:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Тайсон Фьюри активировал опцию о реванше с Александром Усиком

Британский боксёр Тайсон Фьюри официально активировал опцию о реванше с украинцем Александром Усиком.

15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Об этом сообщил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.

По его словам, бой состоится в конце 2024 или начале 2025 года. Наиболее вероятным вариантом он назвал организацию поединка в ноябре или декабре 2024 года.

Напомним, Усик и Фьюри проводили поединок в Саудовской Аравии. Спортсмены встречались в ночь с 18 на 19 мая мск. Противостояние продолжалось всю дистанцию из 12 раундов и завершилось в пользу Усика раздельным решением судей. Напомним, в девятом раунде Александр Усик отправил Тайсона Фьюри в нокдаун, но британец смог продолжить бой.

Читайте также от «Чемпионат.com»
18-летний сын Рамзана Кадырова стал президентом «Ахмата»
Александр Усик лишится звания абсолютного чемпиона мира
Дацик мог стать великим бойцом. Но оказался не в той компании
Бобровский включил режим зверя и тащит «Флориду» к Кубку Стэнли
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь