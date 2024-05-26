Титульный бой двух звезд OnlyFans завершился вничью | Источник: Спорт-Экспресс

Бой прошел по правилам бокса в среднем весе за титул чемпиона MFB и продлился все пять раундов, завершись вничью (48−46, 46−48, 47−47).

Брук в одном из раундов отправила соперницу в нокдаун.

30-летняя Ванзант не выступала в единоборствах с лета 2021 года. С тех пор она сделала карьеру в качестве модели OnlyFans.