09:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Титульный бой двух звезд OnlyFans завершился вничью

В Хьюстоне прошел боксерский вечер, где на ринге встретились экс-боец UFC Пейдж Ванзант и экс-чемпионка Misfits Boxing Эль Брук.

Титульный бой двух звезд OnlyFans завершился вничью | Источник: Спорт-Экспресс

Бой прошел по правилам бокса в среднем весе за титул чемпиона MFB и продлился все пять раундов, завершись вничью (48−46, 46−48, 47−47).

Брук в одном из раундов отправила соперницу в нокдаун.

30-летняя Ванзант не выступала в единоборствах с лета 2021 года. С тех пор она сделала карьеру в качестве модели OnlyFans.

Брук до перехода к заработку на OnlyFans снималась в порнофильмах, а теперь имеет результат 4−1−1 за карьеру в боксе.

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