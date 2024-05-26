Объявлено о титульном бое Алимханулы. Подробности
Известный американский журналист Дэн Рафаэль поделился информацией о следующем бое чемпиона мира в среднем весе по версиям WBO и IBF, казахстанского боксера Жанибека Алимханулы, передает Vesti.kz.
Известный американский журналист Дэн Рафаэль поделился информацией о следующем бое чемпиона мира в среднем весе по версиям WBO и IBF, казахстанского боксера Жанибека Алимханулы, передает Vesti.kz.
Ожидается, что Алимханулы проведет защиту своих титулов в бою против обязательного претендента по линии IBF, представителя Новой Зеландии Андрея Михайловича.
«Top Rank только что объявил, что Жанибек Алимханулы будет защищать свой объединенный титул чемпиона мира в среднем весе против Андрея Михайловича 13 июля в Лас-Вегасе, подтверждая то, о чем я писал в своем блокноте две недели назад», — написал журналист в соцсети X.