Объявлено о титульном бое Алимханулы. Подробности

Ожидается, что Алимханулы проведет защиту своих титулов в бою против обязательного претендента по линии IBF, представителя Новой Зеландии Андрея Михайловича.

«Top Rank только что объявил, что Жанибек Алимханулы будет защищать свой объединенный титул чемпиона мира в среднем весе против Андрея Михайловича 13 июля в Лас-Вегасе, подтверждая то, о чем я писал в своем блокноте две недели назад», — написал журналист в соцсети X.