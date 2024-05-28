СМИ: Майку Тайсону потребовалась помощь врачей в самолете

Источник: Соцсети

«К счастью, сейчас мистер Тайсон чувствует себя хорошо. У него начались тошнота и головокружение из-за обострения язвы за 30 минут до приземления. Он благодарен медицинскому персоналу за оказанную помощь», — заявил представитель Тайсона.

Инцидент произошел на борту самолета, совершавшего перелет из Майами в Лос-Анджелес в воскресенье. Тайсон почувствовал себя плохо за полчаса до приземления, а после посадки на борт поднялись парамедики для оказания боксеру помощи. Другим пассажирам пришлось задержаться на 25 минут, прежде чем покинуть самолет.

Тайсону 57 лет. За свою карьеру он провел 58 поединков, одержал 50 побед (44 — нокаутом), потерпел шесть поражений, два боя признаны несостоявшимися. Свой заключительный поединок на профессиональном ринге Тайсон провел 11 июня 2005 года — тогда он уступил ирландскому боксеру Кевину Макбрайду. 20 июля 2024 года Тайсон должен провести бой против блогера Джейка Пола в Арлингтоне.