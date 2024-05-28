01:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Майку Тайсону потребовалась помощь врачей в самолете

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории американец Майк Тайсон почувствовал себя плохо в самолете, ему потребовалась помощь врачей, сообщает In Touch Weekly.

Источник: Соцсети

«К счастью, сейчас мистер Тайсон чувствует себя хорошо. У него начались тошнота и головокружение из-за обострения язвы за 30 минут до приземления. Он благодарен медицинскому персоналу за оказанную помощь», — заявил представитель Тайсона.

Инцидент произошел на борту самолета, совершавшего перелет из Майами в Лос-Анджелес в воскресенье. Тайсон почувствовал себя плохо за полчаса до приземления, а после посадки на борт поднялись парамедики для оказания боксеру помощи. Другим пассажирам пришлось задержаться на 25 минут, прежде чем покинуть самолет.

Тайсону 57 лет. За свою карьеру он провел 58 поединков, одержал 50 побед (44 — нокаутом), потерпел шесть поражений, два боя признаны несостоявшимися. Свой заключительный поединок на профессиональном ринге Тайсон провел 11 июня 2005 года — тогда он уступил ирландскому боксеру Кевину Макбрайду. 20 июля 2024 года Тайсон должен провести бой против блогера Джейка Пола в Арлингтоне.

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