00:10 (мск), источник: Sport24

Российский чемпион мира Бивол: «Я не принадлежу к одной стране»

Непобежденный российский боксер Дмитрий Бивол высказался об организации титульного боя против своего соотечественника Артура Бетербиева.

Российский чемпион мира Бивол: «Я не принадлежу к одной стране» | Источник: Sport24

Долгое время Всемирный боксерский совет (WBC) отказывался санкционировать поединок с участием Бивола из-за российского гражданства Дмитрия.

«Честно, я не обращал очень много внимания на эти вещи. Потому что я не принадлежу к одной стране. Я не политик, я просто спортсмен. Я ничего не знаю о политике. Лично я не волновался из-за WBC, я думал, кто сделает этот бой, кто организует этот бой, кто заставит обе стороны согласовать условия. А сейчас у нас есть Турки Аль аш-Шейх, который любит бокс и организует бои. Но я не думал о санкциях», — заявил Бивол, который имеет киргизские корни.

В субботу, 1 июня, Дмитрий Бивол проведет бой против ливийца Малика Зинада за звание чемпиона мира WBA в полутяжелом весе. Поединок против Бетербиева отложен на неопределенный срок из-за травмы у Артура.

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