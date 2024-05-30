Российский чемпион мира Бивол: «Я не принадлежу к одной стране»

«Честно, я не обращал очень много внимания на эти вещи. Потому что я не принадлежу к одной стране. Я не политик, я просто спортсмен. Я ничего не знаю о политике. Лично я не волновался из-за WBC, я думал, кто сделает этот бой, кто организует этот бой, кто заставит обе стороны согласовать условия. А сейчас у нас есть Турки Аль аш-Шейх, который любит бокс и организует бои. Но я не думал о санкциях», — заявил Бивол, который имеет киргизские корни.