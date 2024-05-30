Российский чемпион мира Бивол: «Я не принадлежу к одной стране»
Непобежденный российский боксер Дмитрий Бивол высказался об организации титульного боя против своего соотечественника Артура Бетербиева.
Непобежденный российский боксер Дмитрий Бивол высказался об организации титульного боя против своего соотечественника Артура Бетербиева.
Долгое время Всемирный боксерский совет (WBC) отказывался санкционировать поединок с участием Бивола из-за российского гражданства Дмитрия.
«Честно, я не обращал очень много внимания на эти вещи. Потому что я не принадлежу к одной стране. Я не политик, я просто спортсмен. Я ничего не знаю о политике. Лично я не волновался из-за WBC, я думал, кто сделает этот бой, кто организует этот бой, кто заставит обе стороны согласовать условия. А сейчас у нас есть Турки Аль аш-Шейх, который любит бокс и организует бои. Но я не думал о санкциях», — заявил Бивол, который имеет киргизские корни.
В субботу, 1 июня, Дмитрий Бивол проведет бой против ливийца Малика Зинада за звание чемпиона мира WBA в полутяжелом весе. Поединок против Бетербиева отложен на неопределенный срок из-за травмы у Артура.