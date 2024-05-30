Величайший бой года будет переигран! Усик и Фьюри снова проведут мегапобоище грядущей зимой

Главный боксерский матч 2024 года будет повторен спустя несколько месяцев. Теперь это официально: Александр Усик и Тайсон Фьюри проведут реванш под конец сезона. Их второй бой состоится 21 декабря в Саудовской Аравии. Еще до первого поединка двух главных супертяжеловесов планеты, который состоялся в ночь на 19 мая, было известно о существовании пункта, позволяющего проигравшей стороне рассчитывать на немедленный реванш. Фьюри воспользовался этой опцией.

Александр Усик и Тайсон Фьюри бились за звание абсолютного чемпиона мира: украинец ставил на кон пояса по версиям WBA, IBF и WBO, а британец предъявил ремень от WBC. Соперники провели в ринге 12 раундов, по ходу которых инициатива переходила от одного боксера к другому. В середине поединка могло возникнуть ощущение, что Фьюри завладел инициативой окончательно, однако Усику удалось переломить ситуацию, и уже в девятом раунде он едва не нокаутировал оппонента.

Судьи отдали Усику победу раздельным решением, и именно он стал первым в XXI веке абсолютным чемпионом в супертяжелом весе. В команде Фьюри особо не спорили с результатом, хотя сам Тайсон все же предположил, что его оппоненту присудили решение по политическим причинам.

21 декабря — дата, на которую уже был назначен самый крупный реванш года, но пока, на самом-то деле, хватает причин, по которым он может не состояться. Во-первых, оба боксера — довольно возрастные: Усику в январе исполнилось 37 лет, а Фьюри в августе стукнет 36. Во-вторых, с большой долей вероятности у украинца вскоре заберут титул IBF, и при таком раскладе в декабре он уже не поставит на кон статус абсолютного чемпиона. Такой вариант, вполне возможно, может не устроить британца. Тем не менее пока мы имеем официальное объявление реванша, и это значит, что каждая из причастных к нему сторон сделает все, чтобы событие состоялось.