05:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Международная боксерская ассоциация назвала позором ультиматум МОК

Международная боксерская ассоциация (IBA) назвала позором ультиматум МОК, согласно которому спортсмены национальных федераций, входящих в IBA, не смогут поехать на Олимпийские игры-2028. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

«МОК немедленно отреагировал, предъявив ультиматум всем национальным федерациям и их боксерам. По сути, жесткая идея ясна: если вы не выйдете из IBA к началу следующего олимпийского цикла, то ваши спортсмены не будут участвовать в Играх. Это абсолютный позор со стороны якобы одной из ведущих спортивных организаций мира», — говорится в релизе.

В 2019 году МОК отозвал признание IBA. На Играх-2020 в Токио боксерский турнир был сохранен, однако его проводила специальная комиссия. Летом 2022 года в организации заявили, что соревнования по боксу на Олимпиаде-2024 в Париже будут снова проведены не под эгидой IBA. При этом бокс не включен в предварительную программу Игр-2028.

Олимпийские игры-2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены допущены до главного старта четырехлетия в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. При этом атлеты РФ не смогут принять участие в церемониях открытия и закрытия первенства.

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