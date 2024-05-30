Алимханулы получил соперника с рекордом 21−0. Объявлены дата и место боя
Промоутерская компания Top Rank объявила о возвращении на ринг казахстанского боксера Жанибека Алимханулы (15−0, 10 КО), передают Vesti.kz.
Промоутерская компания Top Rank объявила о возвращении на ринг казахстанского боксера Жанибека Алимханулы (15−0, 10 КО), передают Vesti.kz.
Казахстанец следующий бой проведет против новозеландца Андрея Михайловича (21−0, 13 КО). Он состоится 13 июля в Лас-Вегасе (США).
«Король среднего веса возвращается. Алимханулы поставит на кон свои титулы чемпиона мира по версиям WBO и IBF против Андрея Михайловича в субботу, 13 июля», — говорится в анонсе боя от Top Rank.
Алимханулы последний раз боксировал в октябре прошлого года в США, когда финишировал в шестом раунде немца Винченцо Гуальтьери (21−1−1, 7 КО) и отобрал у него титул IBF.
Михайлович в апреле в Австралии нокаутировал в первом раунде местного боксера Леса Шеррингтона (39−18, 23 КО).