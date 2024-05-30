Алимханулы получил соперника с рекордом 21−0. Объявлены дата и место боя

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Казахстанец следующий бой проведет против новозеландца Андрея Михайловича (21−0, 13 КО). Он состоится 13 июля в Лас-Вегасе (США).

«Король среднего веса возвращается. Алимханулы поставит на кон свои титулы чемпиона мира по версиям WBO и IBF против Андрея Михайловича в субботу, 13 июля», — говорится в анонсе боя от Top Rank.

Алимханулы последний раз боксировал в октябре прошлого года в США, когда финишировал в шестом раунде немца Винченцо Гуальтьери (21−1−1, 7 КО) и отобрал у него титул IBF.