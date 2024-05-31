«Я пример человека СССР»: как Дмитрий Бивол стал своим в четырех странах

Источник: Соцсети

Корреспондент РИА Новости Спорт рассказывает, как обладатель поясов по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской организации (IBO) в полутяжелой весовой категории благодаря истории семьи и спортивной карьере стал «человеком мира».

В описание своего профиля в Instagram* (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) Бивол поставил эмодзи с флагами четырех стран, давая понять, что для него они значат очень многое.

РОССИЯ. Страна, под флагом которой боксер начал профессиональную карьеру и которую представляет по сей день. В настоящий момент живет в Санкт-Петербурге, куда переехал с семьей еще ребенком;

Страна, под флагом которой боксер начал профессиональную карьеру и которую представляет по сей день. В настоящий момент живет в Санкт-Петербурге, куда переехал с семьей еще ребенком; КИРГИЗИЯ. Там родился Дмитрий — будущий чемпион появился на свет 18 декабря 1990 года в городе Токмак (Чуйская область), находящемся в 57 километрах от столицы, Бишкека. Бивол часто бывает на родине: например, на озере Иссык-Куль атлет проводит тренировочные лагери;

Там родился Дмитрий — будущий чемпион появился на свет 18 декабря 1990 года в городе Токмак (Чуйская область), находящемся в 57 километрах от столицы, Бишкека. Бивол часто бывает на родине: например, на озере Иссык-Куль атлет проводит тренировочные лагери; МОЛДАВИЯ. Родина отца, которому Бивол обязан своим приходом в бокс;

Родина отца, которому Бивол обязан своим приходом в бокс; ЮЖНАЯ КОРЕЯ. Мать Бивола хоть родом и из Казахстана, однако родилась в корейской семье.

«С самого детства у меня вопрос — к кому я принадлежу больше? Родился в Киргизии, корейско-молдавская кровь, говорю только по-русски и с 11 лет живу в Санкт-Петербурге. В итоге я понял, что являюсь явным примером человека Советского Союза, когда все республики были вместе. Я принадлежу ко всем: и к Киргизии, и к России, и к Молдавии, и к Корее, хоть я там ни разу не был», — рассказывал Бивол.

Источник: Соцсети

Отметим, что первым в списке флагов мог стоять не наш триколор, а символ Казахстана. Дело в том, что юному, заметно прогрессирующему спортсмену нужно было сменить локацию. В Киргизии школьник Бивол достиг потолка. Выбор стоял между Россией и северным соседом, где, по словам отца Дмитрия, не казаху было бы сложно пробиться наверх. Так еще и теплые воспоминания папы по молодости в Санкт-Петербурге сыграли свою роль…

В общем, в 2002 году Юрий Бивол с супругой и тремя детьми (помимо боксера-сына в семье подрастали две дочери) перебрался в Россию.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241042&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Трудности, которые навалились на семью по приезде в Питер (жизнь в «двушке» дяди, изнурительная работа отца водителем маршрутки), стоили того. У Дмитрия получилось реализовать себя в любительском боксе: дважды победил на чемпионате России, взял медаль на Молодежном чемпионате мира в Мексике, уехал с серебром из Казани, где в 2013 году проходила Универсиада. Рекорд говорит сам за себя: 268 побед при 16 поражениях.

Что было в профи, вы и сами прекрасно знаете. Ноль в графе «поражения» (22−0), сенсационная победа в мае 2022-го над Саулем «Канело» Альваресом, на тот момент — лучшим вне зависимости от весовых категорий (Р4Р), и пара шагов до главной вершины в боксе: в случае победы над Зиданом Бивола в конце года будет ждать перенесенный бой против соотечественника Артура Бетербиева за звание абсолютного чемпиона мира.

«Мог бы я добиться того же, если бы родители не приняли решение переехать в Россию? 99,9%, что этого не произошло бы. Думаю, сейчас бы тренировал в Киргизстане. Может быть, машины продавал-покупал… А может, на рынке работал (смеется). В России меня отец отвел в секцию бокса, и там я смог реализовывать свой потенциал благодаря поддержке российского спорта, благодаря государству. Я попал в сборную Санкт-Петербурга, где мне оплачивали поездки, сборы… Потом я попал в сборную России». Дмитрий Бивол