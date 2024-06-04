«Шансы не 50 на 50». Рой Джонс назвал фаворита супербоя Дмитрий Бивол — Артур Бетербиев

— Нет! Не 50 на 50. Первое — Бетербиеву 39 лет. Второе — Бетербиев был в нокдауне. Бивола же никогда не роняли. Бивол уничтожил Сауля Альвареса. Так что шансы не 50 на 50. Сейчас Бивол — фаворит, 60 на 40. Но Артур остается потрясающим боксером с огромной силой. Но как я смотрю на вещи: если тебя роняли, значит, я тоже могу это сделать с тобой. Но для Бивола это будет опасная игра, потому что Бетербиев — лучший панчер в этом дивизионе, — заявил Джонс в интервью Boxing Social.