4 июня, источник: Sport24

«Шансы не 50 на 50». Рой Джонс назвал фаворита супербоя Дмитрий Бивол — Артур Бетербиев

Легендарный американский боксер Рой Джонс-младший поделился ожиданиями перед титульным боем двух россиян — Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева.

«Шансы не 50 на 50». Рой Джонс назвал фаворита супербоя Дмитрий Бивол — Артур Бетербиев | Источник: Sport24

Бивол и Бетербиев должны подраться за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе в Саудовской Аравии 12 октября.

— Шансы 50 на 50?

— Нет! Не 50 на 50. Первое — Бетербиеву 39 лет. Второе — Бетербиев был в нокдауне. Бивола же никогда не роняли. Бивол уничтожил Сауля Альвареса. Так что шансы не 50 на 50. Сейчас Бивол — фаворит, 60 на 40. Но Артур остается потрясающим боксером с огромной силой. Но как я смотрю на вещи: если тебя роняли, значит, я тоже могу это сделать с тобой. Но для Бивола это будет опасная игра, потому что Бетербиев — лучший панчер в этом дивизионе, — заявил Джонс в интервью Boxing Social.

Дмитрий Бивол провел 23 боя в профессиональном боксе и одержал 23 победы. На счету Артура Бетербиева 19 выигрышей нокаутом в 19 поединках.

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