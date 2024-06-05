Белорусы Дедовец, Копытов и Кокаш стали полуфиналистами чемпионата мира по муай-тай

В среду свои четвертьфинальные поединки проводили трое представителей нашей страны, каждому из них в итоге удалось пробиться дальше. В категории до 63,5 кг у мужчин Даниил Дедовец нанес поражение Бахману Кадиру из Ирака. Ранее на турнире Дедовец победил турка Серкана Коча, следующим соперником Даниила будет Абиль Галиев из Казахстана.



В весе до 91 кг у мужчин наш Валентин Копытов был сильнее иракца Махди Фартузи, в полуфинале белорусу завтра будет противостоять украинец Олег Примачев. В категории до 86 кг среди атлетов не старше 23 лет Никита Кокаш справился с Хаканом Гюндузом из Турции, за место в финале наш спортсмен поборется с Халедом Чанаде из Объединенных Арабских Эмиратов.



Накануне в полуфиналы чемпионата мира по муай-тай в своих весовых категориях вышли белорусы Иван Шангин (U23, до 60 кг) и Евгений Федоринчик (U23, до 71 кг). Все участники одной второй финала уже гарантировали себе минимум бронзовые медали, поскольку бои за третье место на турнире не предусмотрены.



6 июня на планетарном форуме в Греции состоятся четвертьфинальные поединки с участием двух белорусов — Артема Варивоцкого (U23, до 57 кг) и Михаила Якимовича (U23, до 63,5 кг). Выступления на ЧМ уже завершили наши Семен Ступакевич, Валерия Хватик и Екатерина Есис. Всего турнир в Патрах собрал более 560 атлетов из 93 стран.