Объявлено, сколько денег заработали организаторы боя Александр Усик — Тайсон Фьюри

В середине мая Усик победил Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

«Согласно нашим источникам, прибыль организаторов боя Усик — Фьюри составила 50 миллионов долларов от продаж телетрансляций. Событие также принесло 40 миллионов долларов от спонсоров. Еще 3 миллиона долларов принесли билеты на турнир. Организация же ивента обошлась примерно в 120 миллионов долларов», — сообщает ESPN.