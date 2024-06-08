17:47 (мск), источник: Sport24

Объявлено, сколько денег заработали организаторы боя Александр Усик — Тайсон Фьюри

Американский портал ESPN рассекретил, сколько денег заработали организаторы титульного боксерского боя между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

Источник: Reuters

В середине мая Усик победил Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

«Согласно нашим источникам, прибыль организаторов боя Усик — Фьюри составила 50 миллионов долларов от продаж телетрансляций. Событие также принесло 40 миллионов долларов от спонсоров. Еще 3 миллиона долларов принесли билеты на турнир. Организация же ивента обошлась примерно в 120 миллионов долларов», — сообщает ESPN.

Титульный реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри пройдет в Саудовской Аравии 21 декабря.

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