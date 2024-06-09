Белорус Федоринчик стал чемпионом мира по муай-тай среди молодежи, у Кокоша — серебро

Планетарный форум собрал в Греции более 560 спортсменов из 93 стран. На чемпионате стартовали 10 представителей Беларуси, из которых трем удалось добраться до финалов в своих весовых категориях. В воскресенье первым из белорусов на ринг выходил Никита Кокош, выступающий в весе до 86 кг среди молодежи. Продлить победную серию в решающем бою не вышло — поражение от француза Ваэля Халлима со счетом 28:29 и серебряная медаль.



Пройти весь путь по турнирной сетке в категории до 71 кг среди атлетов не старше 23 лет удалось Евгению Федоринчику. Ранее белорус выбил из борьбы россиянина Тимофея Инкирева, украинца Глеба Чабана и австралийца Кая Уита-Джонса, а сегодня в финале не отдал ни одного раунда представителю ОАЭ Таиму Хадле (30:27) и завоевал золото.



Далее в вечерней программе 9 июня за победу на чемпионате мира поспорит наш Иван Шангин (U23, в/к до 60 кг). В пятницу обладателями бронзовых наград планетарного первенства стали белорусы Валентин Копытов (до 91 кг), Даниил Дедовец (до 63,5 кг), Артем Варивоцкий (U23, до 57 кг) и Полина Ламинская (U23, до 71 кг).