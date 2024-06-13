Алимханулы вызвал на бой двукратного чемпиона мира с рекордом 28−0

Для этого боя Алимханулы, владеющий титулами WBO и IBF в среднем весе, готов подняться на дивизион выше.

«Если Бенавидес решит биться в весе 168 фунтов (суперсредний), то я бы с радостью подрался с ним в этом весе. Конечно, если он согласится! Думаю, мы покажем болельщикам отличный бой!», — написал Алимханулы в твиттере.

Алимханулы проведет 14 июля в Лас-Вегасе защиту титулов. Соперником будет обязательный претендент из Новой Зеландии Андрей Михайлович (21−0, 13 КО).

