Титул или исторический бой? Алимханулы оказался перед выбором

Как сообщил Бенсон, Арум заявил о намерении провести объединительный бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в среднем весе между Алимханулы и Карлосом Адамесом (23−1, 18 КО). Кроме того, именитый промоутер одобрил поединок Жанибека и британца Хамзы Шираза (20−0, 16 КО), который планируется в Великобритании.

Алимханулы свой следующий бой проведет 14 июля с новозеландцем российского происхождения Андреем Михайловичем (21−0, 13 КО). В этом поединке на кону будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBO и IBF, которые принадлежат казахстанцу.