Бенавидес: Альварес плюет фанатам в лицо, отказываясь драться со мной

«Я сделал все возможное, чтобы этот бой состоялся, и если он не состоится, то только из-за Канело, на 100 процентов, — сказал Бенавидес Fight Hub TV. — Я хотел бы сказать вам, ребята, что этот боец зарабатывает больше всех остальных. Он берет столько денег за просмотры, что это похоже на плевок вам в лицо. Он говорит, что ему все равно, чего хотите вы, и он не собирается устраивать вам лучшие бои. Он будет драться только с теми, с кем сам захочет.



На мой взгляд, это немного неуважительно по отношению к фанатам. Но у него есть фанаты, которые похожи на культ, они не говорят ему ничего плохого и довольны всем, что он делает. В конце концов, если ты владеешь всеми титулами, то должен драться с лучшими бойцами в своем дивизионе. Я претендент номер один в дивизионе, второй — Дэвид Моррелл. Он не дерется ни со мной, ни с Дэвидом Морреллом, так что это бессмысленно. Как он собирается называть себя чемпионом и иметь все эти пояса, если он не дерется ни с первым, ни со вторым номерами? Он проявляет неуважение к вам, ребята, и если вас это устраивает, то я ничего не могу сказать по этому поводу».