Боксер Кевин Джонсон рассказал, что ездит в России на метро

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Боксер Кевин Джонсон с удовольствием пользуется метро в России. Об этом он рассказал ТАСС.

«Когда я в Москве, с удовольствием пользуюсь общественным транспортом, — сказал Джонсон. — В России и машина необходима, конечно. Тем более здесь такие низкие цены на бензин. Но я с радостью пользуюсь общественным транспортом».

9 января был опубликован указ президента России Владимира Путина, согласно которому 44-летнему боксеру было предоставлено российское гражданство. Джонсон подал документы на получение российского гражданства в сентябре 2023 года.