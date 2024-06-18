09:00 (мск), источник: ТАСС

Боксер Кевин Джонсон рассказал, что ездит в России на метро

Также он отметил низкие цены на бензин в стране.

Источник: Соцсети

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Боксер Кевин Джонсон с удовольствием пользуется метро в России. Об этом он рассказал ТАСС.

«Когда я в Москве, с удовольствием пользуюсь общественным транспортом, — сказал Джонсон. — В России и машина необходима, конечно. Тем более здесь такие низкие цены на бензин. Но я с радостью пользуюсь общественным транспортом».

9 января был опубликован указ президента России Владимира Путина, согласно которому 44-летнему боксеру было предоставлено российское гражданство. Джонсон подал документы на получение российского гражданства в сентябре 2023 года.

Джонсон родился в США, он провел на профессиональном ринге 60 поединков, в которых одержал 36 побед (20 нокаутом), потерпел 22 поражения, 2 боя завершились вничью. В декабре 2009 года он проиграл украинцу Виталию Кличко в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета в супертяжелом весе.

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