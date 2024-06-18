20:45 (мск), источник: Sport24

Легенда бокса предсказал Александру Усику поражение в реванше с Тайсоном Фьюри

Легендарный американский боксер Джеймс Тони сделал прогноз на повторный титульный бой между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

Легенда бокса предсказал Александру Усику поражение в реванше с Тайсоном Фьюри | Источник: Getty Images

В середине мая Усик победил Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

«Фьюри выиграет реванш. На этот раз он выйдет и воспримет Усика всерьез. На этот раз он его нокаутирует. В первый раз Тайсон недооценил соперника и проиграл. Он бы вообще никогда не проиграл этому парню», — заявил Тони в интервью Pro Boxing Fans.

Титульный реванш между Усиком и Фьюри пройдет в Саудовской Аравии 21 декабря.

Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий
Читайте также от «Sport24»
Самая сексуальная волейболистка мира показала сочную фигуру в откровенном купальнике
Российская легкоатлетка в откровенной форме привела в восторг мужчин на соревнованиях: «Были довольны все»
У жены Павла Буре спросили, не ругает ли ее муж за фото раздетой и с раздвинутыми ногами. Она младше него на 15 лет
Дочь легенды «Спартака» Аленичева — об отдыхе в Турции: «Одну отпускать меня нельзя. Даже в лифте знакомятся»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь