Легенда бокса предсказал Александру Усику поражение в реванше с Тайсоном Фьюри

«Фьюри выиграет реванш. На этот раз он выйдет и воспримет Усика всерьез. На этот раз он его нокаутирует. В первый раз Тайсон недооценил соперника и проиграл. Он бы вообще никогда не проиграл этому парню», — заявил Тони в интервью Pro Boxing Fans.