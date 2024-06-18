Легенда бокса предсказал Александру Усику поражение в реванше с Тайсоном Фьюри
Легендарный американский боксер Джеймс Тони сделал прогноз на повторный титульный бой между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.
Легендарный американский боксер Джеймс Тони сделал прогноз на повторный титульный бой между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.
В середине мая Усик победил Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.
«Фьюри выиграет реванш. На этот раз он выйдет и воспримет Усика всерьез. На этот раз он его нокаутирует. В первый раз Тайсон недооценил соперника и проиграл. Он бы вообще никогда не проиграл этому парню», — заявил Тони в интервью Pro Boxing Fans.
Титульный реванш между Усиком и Фьюри пройдет в Саудовской Аравии 21 декабря.