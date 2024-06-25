Рой Джонс сообщил о трагической гибели сына

«К сожалению, мой сын ДеАндре покончил с собой в субботу. И я очень благодарен богу за возможность вернуться домой в пятницу и провести последнюю ночь в его жизни с ним и семьёй.



Знаю, многие сейчас переживают трудные времена, но ничего не стоит лишения жизни. Господь даёт её, и он должен быть тем, кто её заберёт. Пожалуйста, уважайте мою личную жизнь и жизнь моей семьи, пока мы переживаем эту потерю. Спасибо за поддержку», — написал Джонс в социальных сетях.