Джошуа и Дюбуа провели битву взглядов перед боем за освобожденный Усиком пояс
Боксеры Энтони Джошуа и Дэниел Дюбуа провели битву взглядов перед поединком за звание чемпиона по версии IBF.
Боксеры Энтони Джошуа и Дэниел Дюбуа провели битву взглядов перед поединком за звание чемпиона по версии IBF.
Бой назначен на 21 сентября и пройдет на стадионе «Уэмбли».
По словам промоутера Эдди Хирна, боксеры вели себя агрессивно за кулисами, хотя не провоцировали друг друга перед журналистами.
В своем последнем поединке Дюбуа одолел Филипа Хрговича, в то время как Джошуа нокаутировал экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.
В поединке Джошуа и Дюбуа будет стоять пояс IBF, поскольку от него отказался украинец Александр Усик. По словам Усика, он решил сделать «подарок» своим коллегам.