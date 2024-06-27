00:04 (мск), источник: Sport24

Джошуа и Дюбуа провели битву взглядов перед боем за освобожденный Усиком пояс

Боксеры Энтони Джошуа и Дэниел Дюбуа провели битву взглядов перед поединком за звание чемпиона по версии IBF.

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Бой назначен на 21 сентября и пройдет на стадионе «Уэмбли».

По словам промоутера Эдди Хирна, боксеры вели себя агрессивно за кулисами, хотя не провоцировали друг друга перед журналистами.

В своем последнем поединке Дюбуа одолел Филипа Хрговича, в то время как Джошуа нокаутировал экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

В поединке Джошуа и Дюбуа будет стоять пояс IBF, поскольку от него отказался украинец Александр Усик. По словам Усика, он решил сделать «подарок» своим коллегам.

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