Джошуа и Дюбуа провели битву взглядов перед боем за освобожденный Усиком пояс

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456241730&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Бой назначен на 21 сентября и пройдет на стадионе «Уэмбли».

По словам промоутера Эдди Хирна, боксеры вели себя агрессивно за кулисами, хотя не провоцировали друг друга перед журналистами.

В своем последнем поединке Дюбуа одолел Филипа Хрговича, в то время как Джошуа нокаутировал экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.