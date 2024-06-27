22:54 (мск), источник: Чемпионат.com

«Идиот». Джошуа резко высказался о Фьюри из-за Усика

Британский боксёр Энтони Джошуа обвинил своего соотечественника Тайсона Фьюри в неуважительном отношении к соперникам.

«Идиот». Джошуа резко высказался о Фьюри из-за Усика | Источник: Getty Images

«Я рад, что Фьюри не является абсолютным чемпионом. Я просто думаю, что он идиот. Всегда говорил, что он идиот. Он ведёт себя очень неуважительно. Он проявил неуважение к Усику, назвав его маленьким кроликом и средневесом, и это нехорошо для спорта. Если я буду уважать вас, а вы — меня, мы сможем повысить значимость этого вида спорта. Но Фьюри будет давить на тебя, и ты будешь выглядеть как парень, который только что вышел из паба», — приводит слова Джошуа The Independent.

Ранее стало известно, что Джошуа будет боксировать с соотечественником Даниелем Дюбуа на стадионе «Уэмбли» в сентябре после того, как Усик принял решение отказаться от титула чемпиона мира по версии IBF.

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