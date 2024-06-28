Президент UFC Уайт назвал возмутительным поступок Усика

«Это возмутительно, и я думаю, что кто-то вроде Турки Аль аш-Шейха должен разобраться с этим. Следующие несколько лет я буду с пристальным вниманием наблюдать со стороны за развитием событий в боксе. У Турки Аль аш-Шейха свое видение спорта, и я думаю, он сделает все возможное, чтобы в будущем подобное не повторилось», — заявил Уайт на пресс-конференции в Лас-Вегасе, где состоится турнир UFC 303.