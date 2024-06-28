22:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Президент UFC Уайт назвал возмутительным поступок Усика

Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал решение непобежденного украинского боксера Александра Усика отказаться от чемпионского титула по версии IBF.

«Это возмутительно, и я думаю, что кто-то вроде Турки Аль аш-Шейха должен разобраться с этим. Следующие несколько лет я буду с пристальным вниманием наблюдать со стороны за развитием событий в боксе. У Турки Аль аш-Шейха свое видение спорта, и я думаю, он сделает все возможное, чтобы в будущем подобное не повторилось», — заявил Уайт на пресс-конференции в Лас-Вегасе, где состоится турнир UFC 303.

Вакантный пояс IBF будет оспорен между британцами Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа, которые проведут свой поединок 21 сентября в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Ранее Усик победил британца Тайсона Фьюри в объединительном бою за звание абсолютного чемпиона мира. Реванш между спортсменами запланирован на декабрь нынешнего года.

Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира
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