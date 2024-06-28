Президент UFC Уайт назвал возмутительным поступок Усика
Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал решение непобежденного украинского боксера Александра Усика отказаться от чемпионского титула по версии IBF.
Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал решение непобежденного украинского боксера Александра Усика отказаться от чемпионского титула по версии IBF.
«Это возмутительно, и я думаю, что кто-то вроде Турки Аль аш-Шейха должен разобраться с этим. Следующие несколько лет я буду с пристальным вниманием наблюдать со стороны за развитием событий в боксе. У Турки Аль аш-Шейха свое видение спорта, и я думаю, он сделает все возможное, чтобы в будущем подобное не повторилось», — заявил Уайт на пресс-конференции в Лас-Вегасе, где состоится турнир UFC 303.
Вакантный пояс IBF будет оспорен между британцами Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа, которые проведут свой поединок 21 сентября в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
Ранее Усик победил британца Тайсона Фьюри в объединительном бою за звание абсолютного чемпиона мира. Реванш между спортсменами запланирован на декабрь нынешнего года.