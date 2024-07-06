Рой Джонс заявил, что не будет проводить бой против Джигана
Бывший боксер и рэпер проведут тренировку.
Бывший боксер и рэпер проведут тренировку.
МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс — младший не будет проводить поединок против рэпера Дениса Устименко (Джигана). Об этом Джонс рассказал ТАСС.
Ранее сообщалось, что Джонс и Джиган проведут выставочный поединок по боксу 6 июля в Москве.
«У нас не будет боя. Это будет просто тренировка. С этим парнем (Джиганом — прим. ТАСС) я пока не знаком», — сказал Джонс.