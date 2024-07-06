14:29 (мск), источник: ТАСС

Рой Джонс заявил, что не будет проводить бой против Джигана

Бывший боксер и рэпер проведут тренировку.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс — младший не будет проводить поединок против рэпера Дениса Устименко (Джигана). Об этом Джонс рассказал ТАСС.

Ранее сообщалось, что Джонс и Джиган проведут выставочный поединок по боксу 6 июля в Москве.

«У нас не будет боя. Это будет просто тренировка. С этим парнем (Джиганом — прим. ТАСС) я пока не знаком», — сказал Джонс.

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