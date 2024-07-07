Диаз перебоксировал Масвидаля! BMF-реванш двух гангстеров из UFC удался

Хорхе Масвидаль — Нейт Диаз, реванш в боксе, как завершился бой, кто победил, Gamebred Boxing, результаты | Источник: Getty Images

В США состоялся турнир по профессиональному боксу Gamebred Boxing. В главном событии вечера в ринге сошлись два экс-бойца UFC — Хорхе Масвидаль и Нейт Диаз, которые провели 10-раундовый боксёрский поединок.

Масвидаль и Диаз не нуждаются в особых представлениях для любителей смешанных единоборств, оба сделали себе имя в лучшей лиге мира. Хорхе является бывшим претендентом на титул в полусреднем весе, Масвидаль дважды дрался за пояс, но оба раза уступил Камару Усману. При этом Хорхе всё равно один из самых известных полусредневесов UFC, он, например, является автором самого быстрого нокаута в истории UFC: на то, чтобы выбросить летящее колено в голову Бена Аскрена, Масвидалю хватило пяти секунд. Также Хорхе — первый обладатель уникального пояса BMF: в поединке за звание самого жёсткого бойца промоушена Хорхе одолел как раз Нейта Диаза.

Диаз — не менее яркая звезда UFC. Да, Нейт, как и Хорхе, никогда не становился чемпионом, хотя один раз дрался за титул, но не всё измеряется в поясах. Свою популярность Нейт получил ещё в 2016 году, когда неожиданно для всех победил суперзвезду UFC Конора Макгрегора. Да, в реванше Нейт уступил, но всё же такой пункт, как победа над Ноториусом, есть в резюме Стоктонского гангстера. Если Хорхе Масвидаль покинул UFC на серии из четырёх поражений, то Диаз свою карьеру в промоушене Даны Уайта завершил на мажорной ноте, победив Тони Фергюсона.

Масвидаль и Диаз в смешанных единоборствах являлись яркими ударниками, бойцами, от которых фанаты всегда ждали шоу в клетке. Поэтому их боксёрский поединок привлёк внимание многих любителей единоборств. Тем более что Диаз был заряжен взять реванш за то обидное поражение от Хорхе в рамках UFC.

Нейт в свойственной манере начал напирать на Масвидаля с первых секунд поединка. Узнаваемая стойка Диаза с опущенной передней рукой, фирменные двойки — Нейт неплохо начал бой. После хорошей серии ударов Диаз позволил себе усмехнуться над Хорхе — так же, как он сделал это в поединке с Леоном Эдвардсом. Масвидаль не отсиживался в защите, старался отвечать Диазу и много работал по корпусу, стремясь замедлить и без того не самого быстрого Нейта.

Если два стартовых раунда были неспешными в исполнении обоих боксёров, то на старте третьего отрезка оба активизировались. Сначала Нейт донёс мощную двойку до цели, следом Масвидаль ответил серией боковых, заставив зал оживиться. Хорхе стал больше попадать, в том числе и джебом, а боковые Диаза, напоминающие пощёчины, часто приходились по блоку.

К середине поединка рисунок боя не менялся. Нейт продолжал напирать, пытаясь доставать Хорхе боковыми и фирменной двойкой, при этом не особо заботясь о защите. Пробелами в обороне пользовался Масвидаль, который то и дело взрывался сериями боковых и активно использовал переднюю руку. Ну и, конечно, куда же без кривляний от Нейта? Диаз то и дело работал на публику, то победно вскидывая руки вверх, то насмехаясь над соперником.

Интересно, что и в начале второй половины боя Диаз продолжал прессинговать Масвидаля, старался зажимать соперника у канатов и работать серийно. Хорхе периодически отвечал, пытался работать на опережение. Контратаки Масвидаля были эффективными, но Нейт «съедал» все удары и продолжал идти вперёд. Несмотря на то что Диаз выбрасывал больше ударов, эффективнее работал именно Хорхе: больше ударов Масвидаля достигали цели. При этом ни один из боксёров не мог уронить соперника, оба продолжали крепко стоять на ногах.

Перед двумя заключительными раундами на карточке независимого эксперта Диаз вёл со счётом 77−75. Хорхе необходимо было включаться, и он пытался перехватить инициативу в девятом отрезке. Но с давлением и прессингом от Нейта, с его множественными ударами на ближней дистанции Хорхе не справлялся. Да, Масвидаль взрывался мощными сериями и даже хорошо попадал, но стальная челюсть Диаза продолжала держать все удары.

В заключительном отрезке экс-бойцы UFC разменивались ударами в центре ринга, у обоих были хорошие моменты и попадания, но для нокдауна этого было мало. Диаз и Масвидаль прошли 10-раундовую дистанцию, несмотря на то что обоим почти 40 лет.

После боя Хорхе и Нейт обменялись скупым рукопожатием и стали работать на публику — оба были уверены в своей победе. Один из судей, к слову, так и не смог определить победителя, зафиксировав ничью — 95−95. Но два других рефери отдали предпочтение Нейту — 97−93 и 98−92. Таким образом, Диаз взял реванш у Масвидаля за поражение в UFC.

Неплохой поединок провели Диаз и Масвидаль, с учётом всех обстоятельств. Им на двоих практически 80 лет, но все 10 раундов оба активно работали в ринге. Масвидаль был эффективнее в своих атаках и в целом выглядел лучше именно как боксёр. Но при этом стоит отдать должное Диазу: весь бой инициативой владел именно Нейт, по количеству выброшенных ударов Диаз значительно превзошёл Хорхе. Да, не всегда это были техничные удары, но Нейт не отходил от собственного стиля, который был у него в ММА, и этот стиль принёс ему победу.