13:48 (мск), источник: ТАСС

IBF санкционировала первый бой в России после снятия санкций

Заур Абдуллаев проведет поединок с аргентинцем Хуаном Хавьером Карраско.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Российский боксер Заур Абдуллаев станет первым россиянином, который проведет бой после отмены санкций со стороны Международной боксерской федерации (IBF). Об этом ТАСС сообщили организаторы поединка.

«Абдуллаев проведет бой с аргентинцем Хуаном Хавьером Карраско за вторую строчку в рейтинге IBF. Бой санкционирован и пройдет в России в сентябре», — сказал собеседник агентства.

Ранее IBF объявила о снятии санкций с россиян. Санкции были введены в связи со специальной военной операцией на Украине.

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