IBF санкционировала первый бой в России после снятия санкций

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Российский боксер Заур Абдуллаев станет первым россиянином, который проведет бой после отмены санкций со стороны Международной боксерской федерации (IBF). Об этом ТАСС сообщили организаторы поединка.

«Абдуллаев проведет бой с аргентинцем Хуаном Хавьером Карраско за вторую строчку в рейтинге IBF. Бой санкционирован и пройдет в России в сентябре», — сказал собеседник агентства.