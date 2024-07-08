Кравцов — о желании Головкина вывести Казахстан из IBA: «Он пытается вовлечь казахстанских боксеров в безвыходную историю. Сытый голодного никогда не поймет» | Источник: Sports.Ru

"Думаю, у Геннадия сейчас проблема, как и у многих великих боксеров, которые заканчивают карьеры. Он вроде получил высокий пост и доверие казахстанцев, но не совсем адаптировался к современным реалиям и к тому, что происходит в любительском боксе.

Надо понимать, что Головкин — не только великий и известный, но еще и богатый боксер. И в этом суть. Как говорится, сытый голодного никогда не поймет. И вовлечение казахстанских боксеров в World Boxing… Это вовлечение в систему, в которой Геннадий, наверное, и сам выступал. Он пытается вовлечь казахстанских боксеров в безвыходную и голодную историю.

Основная проблема в том, что он не адаптирован и не понимает реалий. Повторюсь, сытый голодного никогда не поймет. Надо понимать, что все боксеры хотят стать великими, и богатыми — как Головкин. А то, что предлагает World Boxing, не предполагает ни одного, ни второго. Нет ни календаря, ни финансирования, но есть какие-то свои политические амбиции. Даже не свои, а навязанные извне.