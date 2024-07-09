Дрозд − о желании Головкина вывести Казахстан из IBA: «Надеюсь, это не политическое решение» | Источник: Sports.Ru

"Я хорошо с ним знаком, два года были с ним в промоушене в Германии, тренировались. И сейчас его заявление… Он сейчас возглавил НОК.

Очень надеюсь, что его решение и желание были обоснованы целью сделать лучше для бокса, спортсменов и тренеров.