Дрозд − о желании Головкина вывести Казахстан из IBA: «Надеюсь, это не политическое решение»
Григорий Дрозд прокомментировал желание Геннадия Головкина вывести Казахстан из IBA.
Григорий Дрозд прокомментировал желание Геннадия Головкина вывести Казахстан из IBA.
"Я хорошо с ним знаком, два года были с ним в промоушене в Германии, тренировались. И сейчас его заявление… Он сейчас возглавил НОК.
Очень надеюсь, что его решение и желание были обоснованы целью сделать лучше для бокса, спортсменов и тренеров.
Надеюсь, что это не политическое решение или связанное с этим. Просто любительский бокс в Казахстане очень хорошо развит. Насколько это правильно и важно, я не могу судить — время покажет", — сказал бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд.