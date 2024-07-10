09:19 (мск), источник: ТАСС

Боксер Рой Джонс объяснил, почему завершил спортивную карьеру

Бывший абсолютный чемпион мира готов проводить только показательные поединки.

Источник: AP 2023

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс — младший завершил карьеру из-за почтительного для спорта возраста. Об этом он рассказал ТАСС.

«Я завершил спортивную карьеру и сделал это из-за возраста. Сейчас уже только показательные поединки», — сказал Джонс.

Джонсу 55 лет, на его счету 66 побед (47 нокаутом) и 10 поражений.

Читайте также от «ТАСС»
Тарпищев объяснил, почему россиянам надо ехать на Олимпиаду даже в нейтральном статусе
IBF санкционировала первый бой в России после снятия санкций
"Болельщики не понимают, им нужны голы и зрелище, но есть нюансы"
Рой Джонс намерен провести бой против Федора Емельяненко на Красной площади
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь