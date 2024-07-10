Боксер Рой Джонс объяснил, почему завершил спортивную карьеру
Бывший абсолютный чемпион мира готов проводить только показательные поединки.
Бывший абсолютный чемпион мира готов проводить только показательные поединки.
МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс — младший завершил карьеру из-за почтительного для спорта возраста. Об этом он рассказал ТАСС.
«Я завершил спортивную карьеру и сделал это из-за возраста. Сейчас уже только показательные поединки», — сказал Джонс.
Джонсу 55 лет, на его счету 66 побед (47 нокаутом) и 10 поражений.