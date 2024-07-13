Олимпийский чемпион по боксу Батыргазиев завоевал временный пояс чемпиона мира WBA

Россиянин уверенно выиграл первые два раунда, но в третьем попал в непростое положение. После пропущенного удара его повело, и он с трудом устоял на ногах. Кэролл пошел на добивание, но Батыргазиев выдержал все удары и вновь вернул инициативу. Уже к середине поединка ирландец выглядел сильно уставшим, но проявлял чудеса мужества и даже имел острые моменты. Но в девятом раунде Кэролл после удара в корпус оказался на полу, с трудом встал на ноги и продолжил поединок, однако вскоре снова упал, и судья остановил поединок.

Батыргазиеву 26 лет, на профессиональном ринге он одержал 11 побед (8 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. На счету спортсмена титулы интерконтинентального чемпиона по версии Международной боксерской федерации (IBF), чемпиона Евразийского боксерского парламента, чемпиона Азии по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и чемпиона Европы по версии Всемирной боксерской организации. В декабре 2023 года россиянин завоевал титул чемпиона мира по версии Международной боксерской ассоциации (IBA) среди профессионалов. В активе Батыргазиева также победа на Олимпиаде в Токио и четыре золотые медали чемпионатов России.

В послужном списке 32-летнего Кэролла 24 победы (7 нокаутом), 3 поражения, 1 ничья. В 2019 году он боксировал за титул чемпиона мира IBF, проиграв американцу Тевину Фармеру решением судей.

Титулом чемпиона мира WBA в этой весовой категории владеет американец Лэймонт Роуч — младший.

IBA Champions Night — серия турниров, которая проходит под эгидой Международной ассоциации бокса.