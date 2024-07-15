«У него нужно отобрать пояса, он всех подставил». У наследника Головкина большие проблемы?

Жанибек Алимханулы — Андрей Михайлович, почему не состоялся бой, причины, новая дата поединка, Геннадий Головкин | Источник: Getty Images

В минувшие выходные в Лас-Вегасе проходил боксёрский турнир, который неожиданно лишился главного события вечера. Казахстанский чемпион мира Жанибек Алимханулы не смог выйти на очередную защиту титулов IBF и WBO в среднем весе, где его соперником должен был стать новозеландец российского происхождения Андрей Михайлович.

Причиной отмены стало обезвоживание — Жанибек не справился должным образом с весогонкой. По информации известного инсайдера Дэна Рафаэля, Алимханулы стал слишком резко сбрасывать вес, что привело к потере сознания и госпитализации. На тот момент казахстанцу оставалось согнать чуть меньше килограмма, но в итоге пришлось отменять поединок, так как в этом состоянии чемпион выйти на бой не мог.

Зато это привело к волне возмущений со стороны болельщиков, которые обвинили Жанибека в непрофессионализме. А к ним подключилась и команда Михайловича, который остался без титульного шанса. В частности, его тренер Айзек Пич мощно приложился по казахстанскому боксёру.

«Как себя чувствует Андрей? Именно так, как вы себе это и представляете. Он подавлен. Считаю, что у Жанибека нужно отобрать титулы. Думаю, так всё и произойдёт. И в ближайшие пару месяцев Андрей отбоксирует за вакантный пояс. Такой у нас план. Но сперва нужно разобраться со всем этим. Алимханулы подставил всех. Нас, всё это шоу, телеканал ESPN, своего промоутера, людей, которые занимались промоушеном. Абсолютно всех. Он всё испортил, уничтожил проделанную другими работу. Я не понимаю, как такое могло произойти. Как по мне, это вопиющее безумие и непрофессионализм. Смотрите… У него есть всё, чтобы сделать весогонку без проблем. У него есть деньги. У нас же нет ничего. Мы, скажем так, парни из гаража. Как так получилось, что мы сделали свою работу профессионально, а он не сделал? Если честно, я очень зол», — заявил Пич.

Есть версия, что этот бой переназначат на более поздний срок и не будут трогать пояса Алимханулы. Это звучит наиболее логично и правильно. Жанибека немало критикуют за относительно редкие появления на ринге. В своё время Геннадий Головкин всех покорил тем, что очень часто бился и защищал титул, а вот его наследник идёт другим путём. Последний бой Алимханулы прошёл в октябре прошлого года, но не его вина в том, что средний вес переживает застой.

Даже бой с Михайловичем называли миссматчем и организовали только из-за отсутствия других претендентов на пояса. Сам Жанибек активно зазывал Карлоса Адамеса в объединительный бой, но тот выбрал поединок с Терреллом Гуше, который до того выступал в более лёгкой весовой категории. Так что для Алимханулы тяжело найти соперников, а теперь, когда нашли Михайловича, то уже сам чемпион не смог выступить.

В Top Rank заинтересованы в Алимханулы. Непобеждённый боксёр, которого называют наследником Головкина, быстро набирает популярность, поэтому будет сделано всё, чтобы Жанибека не лишали титулов и дали ему шанс реабилитироваться в ближайшее время. Возможно, в течение нескольких месяцев. Алимханулы уже сообщил, что с ним всё в порядке, он восстанавливается и обсуждает дальнейшие планы. Так что проблем с лишением поясов у него быть не должно.

Самое главное — Жанибек на сегодня выглядит тем боксёром, который спасает средний вес от полного уныния, поэтому ему должны простить сорванное шоу и через бой, возможно, дадут возможность двигаться к абсолютному чемпионству. И это сделает его настоящей звездой: «Конечно, в США я могу стать такой же суперзвездой, как Головкин. Мы с ним разные, он дрался в мексиканском стиле, а у меня казахстанский стиль. Люди сравнивают нас, потому что мы из одной страны, но для меня Геннадий как старший брат».

Сравнивать Головкина и Алимханулы, конечно, не стоит, это абсолютно разные боксёры, но Жанибек точно может считаться его наследником. Особенно после того, как Геннадий ушёл в тень, а Алимханулы, по сути, перехватил звание главного казахстанца в профессиональном боксе. Громкий статус нужно подтверждать, а потому ждём возвращения Жанибека и уверенной защиты титулов.