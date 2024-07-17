Тим Цзю: Мой отец из Советской России — он хотел сбежать от нищеты

«Мы с самых малых лет “дышали” боксом. Ты знаешь, мой отец — выходец из Советской России. Он вырос в маленьком городе с населением в 100 тысяч человек. Каждый преследует свою цель, которая приводит его в бокс. Моя папа хотел сбежать от нищеты и подарить нам другую жизнь. Но то, что помогло ему достичь успеха, он хотел привить и своим детям. Это помогло нам стать лучше», — заявил Цзю-младший в интервью Ringside Seat With Taessie.