00:20 (мск), источник: Sport24

Тим Цзю: Мой отец из Советской России — он хотел сбежать от нищеты

Российско-австралийский боксер Тим Цзю высказался о своем легендарном отце, бывшем чемпионе мира по боксу Косте Цзю.

Тим Цзю: «Мой отец из Советской России — он хотел сбежать от нищеты» | Источник: Соцсети

«Мы с самых малых лет “дышали” боксом. Ты знаешь, мой отец — выходец из Советской России. Он вырос в маленьком городе с населением в 100 тысяч человек. Каждый преследует свою цель, которая приводит его в бокс. Моя папа хотел сбежать от нищеты и подарить нам другую жизнь. Но то, что помогло ему достичь успеха, он хотел привить и своим детям. Это помогло нам стать лучше», — заявил Цзю-младший в интервью Ringside Seat With Taessie.

Тим Цзю провел 25 боев на профессиональном ринге и одержал 24 победы.

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