Тим Цзю — на сравнение с Головкиным: «Мы одной крови — русский монголец из Кореи»
Российско-австралийский боксер Тим Цзю отреагировал на сравнение с топовым казахстанцем Геннадием Головкиным.
Российско-австралийский боксер Тим Цзю отреагировал на сравнение с топовым казахстанцем Геннадием Головкиным.
— Ты напоминаешь мне Геннадия Головкина.
— Трипл «Т», да? (смеется) (прозвище Головкина — Triple G — прим. Sport24). Слушай, на самом деле, я обожаю Головкина! Он — мой краш среди мужиков. Мне нравится он как человек. И мы с ним одной крови — русский монголец из Кореи. Это у нас общее, — заявил Цзю-младший в интервью Ringside Seat With Taessie.
Геннадий Головкин провел 45 боев в профессиональном боксе и одержал 42 победы. Сейчас он занимает должность президента НОК Казахстана.