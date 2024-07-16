22:16 (мск), источник: Sport24

Тим Цзю — на сравнение с Головкиным: «Мы одной крови — русский монголец из Кореи»

Российско-австралийский боксер Тим Цзю отреагировал на сравнение с топовым казахстанцем Геннадием Головкиным.

Тим Цзю — на сравнение с Головкиным: «Мы одной крови — русский монголец из Кореи» | Источник: Getty Images

— Ты напоминаешь мне Геннадия Головкина.

— Трипл «Т», да? (смеется) (прозвище Головкина — Triple G — прим. Sport24). Слушай, на самом деле, я обожаю Головкина! Он — мой краш среди мужиков. Мне нравится он как человек. И мы с ним одной крови — русский монголец из Кореи. Это у нас общее, — заявил Цзю-младший в интервью Ringside Seat With Taessie.

Геннадий Головкин провел 45 боев в профессиональном боксе и одержал 42 победы. Сейчас он занимает должность президента НОК Казахстана.

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