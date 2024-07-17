Джалолов против Кункабаева, или кто в Казахстане покажет бокс на Олимпиаде
Появилось расписание первых боев казахстанских боксеров на Олимпиаде — 2024, которая пройдет в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа, сообщают Vesti.kz.
Появилось расписание первых боев казахстанских боксеров на Олимпиаде — 2024, которая пройдет в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа, сообщают Vesti.kz.
Поединки в конце следующей недели покажут телеканалы «Хабар», «Ел Арна» и Qazaqstan.
1/16 финала женщины: 54, 60 кг. Мужчины: 63.5, 80 кг.
1/16 финала мужчины: 57, 71, 92 кг. Женщины: 50, 66 кг.
⅛ финала мужчины: 63.5, 92, +92 кг. Женщины: 60 кг.
18:25 — 20:45 Qazaqastan
22:55 — 01:15 Qazaqastan
Напомним, в мужской сетке на Олимпиаде Казахстан представят семь человек: Сакен Бибосынов (до 51 кг), Махмуд Сабырхан (до 57 кг), Мухаммедсабыр Базарбайулы (до 63,5 кг), Асланбек Шымбергенов (до 71 кг), Нурбек Оралбай (до 80 кг), Айбек Оралбай (до 92 кг) и Камшыбек Кункабаев (свыше 92 кг).
В женской сетке от Казахстана выступят Назым Кызайбай (до 50 кг), Карина Ибрагимова (до 57 кг) и Валентина Хальзова (до 75 кг).
Добавим, что Кункабаев является принципиальным соперником лидера команды Узбекистана Баходира Джалолова, который также выступит на Олимпиаде. Их противостояние стало одним из самых ожидаемых в любительском боксе.