Джалолов против Кункабаева, или кто в Казахстане покажет бокс на Олимпиаде

Поединки в конце следующей недели покажут телеканалы «Хабар», «Ел Арна» и Qazaqstan.

27 июля

1/16 финала женщины: 54, 60 кг. Мужчины: 63.5, 80 кг.

18:30—20:55 «Ел Арна»

23:00—01:25 «Хабар»

28 июля

1/16 финала мужчины: 57, 71, 92 кг. Женщины: 50, 66 кг.

14:00—16:25 «Хабар»

23:00—01:10 «Хабар»

29 июля

⅛ финала мужчины: 63.5, 92, +92 кг. Женщины: 60 кг.

13:55—16:15 Qazaqastan

18:25 — 20:45 Qazaqastan

22:55 — 01:15 Qazaqastan

Напомним, в мужской сетке на Олимпиаде Казахстан представят семь человек: Сакен Бибосынов (до 51 кг), Махмуд Сабырхан (до 57 кг), Мухаммедсабыр Базарбайулы (до 63,5 кг), Асланбек Шымбергенов (до 71 кг), Нурбек Оралбай (до 80 кг), Айбек Оралбай (до 92 кг) и Камшыбек Кункабаев (свыше 92 кг).

В женской сетке от Казахстана выступят Назым Кызайбай (до 50 кг), Карина Ибрагимова (до 57 кг) и Валентина Хальзова (до 75 кг).