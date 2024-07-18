Красавица-боксерша из Казахстана узнала соперницу по титульному бою
Казахстанская профессиональная боксерша Балауса Муздиман узнала имя соперницы по предстоящему поединку, передает Vesti.kz со ссылкой на Мeta-ratings.kz.
Казахстанская профессиональная боксерша Балауса Муздиман узнала имя соперницы по предстоящему поединку, передает Vesti.kz со ссылкой на Мeta-ratings.kz.
В бою, который состоится 25 июля в Таиланде, она сразится за пояс WBA Asia в легчайшей весовой категории с Джиттамат Пхомта из Таиланда.
Отметим, что Муздиман на профессиональном ринге провела четыре поединка и в трех из них одержала досрочные победы.
Пхомта дебютировала в профессионалах в августе прошлого года. В рекорде тайской спортсменки пять побед и четыре поражения. В трех боях Пхомта выиграла досрочно. Предстоящий поединок станет для Джиттамат шестым за этот год.