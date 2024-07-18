Красавица-боксерша из Казахстана узнала соперницу по титульному бою

Источник: Соцсети

В бою, который состоится 25 июля в Таиланде, она сразится за пояс WBA Asia в легчайшей весовой категории с Джиттамат Пхомта из Таиланда.

Отметим, что Муздиман на профессиональном ринге провела четыре поединка и в трех из них одержала досрочные победы.