Майк Тайсон отреагировал на победу Пола над Перри
Экс-абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон (50−6) дал понять, что он намерен подраться с Джейком Полом (10−1).
Экс-абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон (50−6) дал понять, что он намерен подраться с Джейком Полом (10−1).
«Обратный отсчет начинается:
— 118 дней.
— 16 недель и 6 дней.
— 17 выходных.
— 2832 часа.
— 169 920 минут.
— 10 195 200 секунд», — написал Тайсон в соцсети X.
Пол нокаутировал Майка Перри (0−2) в шестом раунде. Бой состоялся 20 июля в Далласе, США. Изначально Пол должен был подраться с Тайсоном, однако поединок был отложен из-за проблем Тайсона со здоровьем. Тайсон и Пол подерутся 15 ноября на стадионе AT&T в Далласе, США. Бой будет транслироваться в прямом эфире на Netflix.