Майк Тайсон отреагировал на победу Пола над Перри

Пол нокаутировал Майка Перри (0−2) в шестом раунде. Бой состоялся 20 июля в Далласе, США. Изначально Пол должен был подраться с Тайсоном, однако поединок был отложен из-за проблем Тайсона со здоровьем. Тайсон и Пол подерутся 15 ноября на стадионе AT&T в Далласе, США. Бой будет транслироваться в прямом эфире на Netflix.