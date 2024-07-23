15:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Умар Кремлёв жёстко отреагировал на исключение IBA из списка признанных МОК федераций

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) исключить IBA из списка признанных федераций. Напомним, решение было принято в ходе сессии МОК в Париже.

Умар Кремлёв жёстко отреагировал на исключение IBA из списка признанных МОК федераций | Источник: РИА "Новости"

«IBA — это кость в горле МОК. Сейчас они ущемляют спортсменов, так как только в IBA есть призовые на чемпионатах, только в нашей организации допущены спортсмены из России и Беларуси с флагом страны и гимном. Мы независимая и прозрачная организация, которая не допускает дискриминации. А МОК, в свою очередь, ведёт себя словно фашисты, устраивая геноцид спортсменов по национальному признаку и принимая политизированные решения. МОК боится собственной тени!» — приводит слова Кремлёва пресс-служба IBA.

Отметим, что боксёры из Российской Федерации и Беларуси, согласно решению IBA, выступают на международных соревнованиях с использованием национальной символики.

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