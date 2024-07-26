13:03 (мск), источник: Sport24

Александр Усик объяснил фразу, которую постоянно говорил Тайсону Фьюри

Непобежденный украинский боксер Александр Усик прокомментировал фразу, которую постоянно повторял перед титульным боем против британца Тайсона Фьюри.

Александр Усик объяснил фразу, которую постоянно говорил Тайсону Фьюри | Источник: Getty Images

До выхода на ринг Усик во всех интервью говорил: «Тайсон, не бойся, я не оставлю тебя в покое».

— Всю неделю ты говорил Тайсону: «Я не оставлю тебя в покое». Во время боя ты постоянно давил на Фьюри. Ты имел в виду именно это?

— Да, конечно. Все правильно. И во втором бою: «Тайсон, не бойся, я не оставлю тебя в покое. Никогда».

— То есть ты фактически раскрыл свою тактику на бой в обычном интервью?

— Конечно. Мы должны читать между строк (улыбается), — заявил Усик в интервью Boxing King Media.

В мае Александр Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей. Реванш между боксерами пройдет 21 декабря.

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