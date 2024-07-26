Александр Усик объяснил фразу, которую постоянно говорил Тайсону Фьюри
Непобежденный украинский боксер Александр Усик прокомментировал фразу, которую постоянно повторял перед титульным боем против британца Тайсона Фьюри.
Непобежденный украинский боксер Александр Усик прокомментировал фразу, которую постоянно повторял перед титульным боем против британца Тайсона Фьюри.
До выхода на ринг Усик во всех интервью говорил: «Тайсон, не бойся, я не оставлю тебя в покое».
— Всю неделю ты говорил Тайсону: «Я не оставлю тебя в покое». Во время боя ты постоянно давил на Фьюри. Ты имел в виду именно это?
— Да, конечно. Все правильно. И во втором бою: «Тайсон, не бойся, я не оставлю тебя в покое. Никогда».
— То есть ты фактически раскрыл свою тактику на бой в обычном интервью?
— Конечно. Мы должны читать между строк (улыбается), — заявил Усик в интервью Boxing King Media.
В мае Александр Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей. Реванш между боксерами пройдет 21 декабря.