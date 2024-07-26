Александр Усик объяснил фразу, которую постоянно говорил Тайсону Фьюри | Источник: Getty Images

До выхода на ринг Усик во всех интервью говорил: «Тайсон, не бойся, я не оставлю тебя в покое».

— Всю неделю ты говорил Тайсону: «Я не оставлю тебя в покое». Во время боя ты постоянно давил на Фьюри. Ты имел в виду именно это?

— Да, конечно. Все правильно. И во втором бою: «Тайсон, не бойся, я не оставлю тебя в покое. Никогда».

— То есть ты фактически раскрыл свою тактику на бой в обычном интервью?

— Конечно. Мы должны читать между строк (улыбается), — заявил Усик в интервью Boxing King Media.