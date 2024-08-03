18:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Федерация бокса России отреагировала на избиение спортсмена в Крыму

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Федерация бокса России следит за ситуацией с избиением чемпиона Дмитрия Двали, говорится в Telegram-канале организации.

Федерация бокса России отреагировала на избиение спортсмена в Крыму | Источник: Спорт РИА Новости

«Федерация бокса России держит на контроле ситуацию с Дмитрием Двали», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас спортсмен проходит курс лечения под наблюдением врачей. По информации федерации, полиция проводит все необходимые мероприятия в связи со случившимся.

Боксер получил тяжелую травму глаза в драке в Феодосии. По словам специалиста, 23-летний спортсмен в минувшие выходные рано утром пошел искупаться, на набережной они с товарищем «увидели, что толпа бьет одного мальчишку, заступились». Тренер заявил, у Двали «очень тяжелое повреждение глаза», в начале этой недели его госпитализировали в Москве.

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