Федерация бокса России отреагировала на избиение спортсмена в Крыму

Отмечается, что сейчас спортсмен проходит курс лечения под наблюдением врачей. По информации федерации, полиция проводит все необходимые мероприятия в связи со случившимся.

Боксер получил тяжелую травму глаза в драке в Феодосии. По словам специалиста, 23-летний спортсмен в минувшие выходные рано утром пошел искупаться, на набережной они с товарищем «увидели, что толпа бьет одного мальчишку, заступились». Тренер заявил, у Двали «очень тяжелое повреждение глаза», в начале этой недели его госпитализировали в Москве.