В СК поставили на контроль дело об избиении чемпиона России по боксу

Дело об избиении чемпиона России по боксу Дмитрия Двали в Феодосии поставили на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России. Об этом сообщается на сайте СК.

«Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю Терентьеву В. Н. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах. Ход расследования дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении.

Двали 28 июля в Феодосии был избит группой мужчин, когда он и его друг пытались заступиться за другого молодого человека. Двали получил тяжелую травму глаза, вероятно, не сможет им видеть и завершит карьеру.

Позже в Федерации бокса России заявили, что держат ситуацию на контроле и что боксер находится под присмотром врачей. Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил в телеграм-канале, что Двали поступил по-мужски, и выразил уверенность, что нападавшие будут наказаны по всей строгости закона.