13:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Участников драки обвинили в покушении на убийство боксера Двали

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Всем участникам массовой драки в Феодосии предъявлены обвинения в покушении на убийство чемпиона России по боксу, сообщили РИА Новости в Следственном комитете России.

Участников драки обвинили в покушении на убийство боксера Двали | Источник: Спорт РИА Новости

Уголовное дело, возбужденное в связи с нападением группы лиц на чемпиона России по боксу Дмитрия Двали, изначально расследовалось МВД по статье о хулиганстве. Затем его передали в СК.

«По поручению председателя СК России уголовное дело о хулиганстве, принятое к производству следователями главного следственного управления СК России по республике Крым и городу Севастополю, переквалифицировано на более тяжкий состав преступления, и девятерым жителям Феодосийского городского округа предъявлены обвинения в покушении на убийство лица, связанного с выполнением им общественного долга, совершенные группой лиц из хулиганских побуждений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании всем обвиняемым меры пресечения.

Двали получил тяжелую травму глаза в драке в Феодосии, рассказал ранее его тренер Иван Щёлок. По его словам, 23-летний спортсмен пошел искупаться, на набережной они с товарищем «увидели, что толпа бьет одного мальчишку, заступились». По словам тренера боксера, у Двали «очень тяжелое повреждение глаза», его госпитализировали в Москве.

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