Участников драки обвинили в покушении на убийство боксера Двали | Источник: Спорт РИА Новости

Уголовное дело, возбужденное в связи с нападением группы лиц на чемпиона России по боксу Дмитрия Двали, изначально расследовалось МВД по статье о хулиганстве. Затем его передали в СК.

«По поручению председателя СК России уголовное дело о хулиганстве, принятое к производству следователями главного следственного управления СК России по республике Крым и городу Севастополю, переквалифицировано на более тяжкий состав преступления, и девятерым жителям Феодосийского городского округа предъявлены обвинения в покушении на убийство лица, связанного с выполнением им общественного долга, совершенные группой лиц из хулиганских побуждений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании всем обвиняемым меры пресечения.