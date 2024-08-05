Участников драки обвинили в покушении на убийство боксера Двали

Уголовное дело, возбужденное в связи с нападением группы лиц на чемпиона России по боксу Дмитрия Двали, изначально расследовалось МВД по статье о хулиганстве. Затем его передали в СК.
«По поручению председателя СК России уголовное дело о хулиганстве, принятое к производству следователями главного следственного управления СК России по республике Крым и городу Севастополю, переквалифицировано на более тяжкий состав преступления, и девятерым жителям Феодосийского городского округа предъявлены обвинения в покушении на убийство лица, связанного с выполнением им общественного долга, совершенные группой лиц из хулиганских побуждений», — говорится в сообщении.
Отмечается, что следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании всем обвиняемым меры пресечения.
Двали получил тяжелую травму глаза в драке в Феодосии, рассказал ранее его тренер Иван Щёлок. По его словам, 23-летний спортсмен пошел искупаться, на набережной они с товарищем «увидели, что толпа бьет одного мальчишку, заступились». По словам тренера боксера, у Двали «очень тяжелое повреждение глаза», его госпитализировали в Москве.