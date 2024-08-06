Суд арестовал еще троих обвиняемых в покушении на боксера в Крыму | Источник: Спорт РИА Новости

Ранее управление сообщало, что суд арестовал шестерых участников массовой драки до 29 сентября.

«Арестованы еще трое участников массовой драки на набережной Феодосии. В отношении двоих из них суд пересмотрел ранее избранную меру пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что таким образом все девять задержанных накануне жителей Феодосийского городского округа, обвиняемых в покушении на убийство спортсмена, будут содержаться под стражей до 29 сентября включительно.

Чемпион Европы по боксу в весовой категории до 54 килограммов Дмитрий Двали получил тяжелую травму глаза в драке в Феодосии. Как рассказал его тренер Иван Щёлок, утром 28 июля спортсмен с товарищем пошли искупаться. На набережной они увидели, что толпа бьет подростка и заступились за него. Тогда хулиганы набросились на спортсмена, били его руками и ногами, один удар торцом ботинка пришелся в глаз.

Двали сперва госпитализировали в Феодосии, затем перевезли в Москву. Ему грозит потеря глаза.

Нападавших задержали в понедельник днем. По данным СК, это граждане России, трое из них работали охранниками в местном клубе, остальные — разнорабочими. По местам жительства фигурантов и их родственников провели обыски, следователи изучают видеозаписи с камер уличного наблюдения, допрашивают свидетелей и очевидцев конфликта.