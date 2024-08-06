Боксер Двали рассказал о своём состоянии после операции

«Операция шла, наверное, больше четырёх часов. Она прошла под наркозом, и меня в какой-то момент просто отрубило. У меня очень серьёзно разрушен и глаз, и сетчатка, и хрусталик, и внутренняя оболочка. Всё разрушено, поэтому была такая жёсткая операция. Я в первый раз был под наркозом, и сейчас у меня непонятные ощущения, как будто я ещё сплю. С врачом после операции мы еще не общались», — приводит слова Двали РИА Новости.