16:27 (мск), источник: RT на русском

Боксер Двали рассказал о своём состоянии после операции

Чемпион России по боксу Дмитрий Двали прокомментировал своё состояние после операции на глаз.

Источник: РИА "Новости"

«Операция шла, наверное, больше четырёх часов. Она прошла под наркозом, и меня в какой-то момент просто отрубило. У меня очень серьёзно разрушен и глаз, и сетчатка, и хрусталик, и внутренняя оболочка. Всё разрушено, поэтому была такая жёсткая операция. Я в первый раз был под наркозом, и сейчас у меня непонятные ощущения, как будто я ещё сплю. С врачом после операции мы еще не общались», — приводит слова Двали РИА Новости.

28 июля Двали подвергся нападению в Феодосии. Туда он вместе с другом и братом приехал, чтобы провести мастер-класс. После пробежки они возвращались в отель и увидели, что толпа избивает мальчика. Их было примерно 15 человек. Спортсмен вступился за подростка.

После драки Двали и его друга экстренно доставили в московскую больницу. Боксёр получил перелом орбитальной кости. 6 августа спортсмену провели операцию.

Ранее сообщалось, что суд арестовал ещё троих мужчин, напавших на чемпиона по боксу Двали.

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