Боксер Двали рассказал о своём состоянии после операции
Чемпион России по боксу Дмитрий Двали прокомментировал своё состояние после операции на глаз.
Чемпион России по боксу Дмитрий Двали прокомментировал своё состояние после операции на глаз.
«Операция шла, наверное, больше четырёх часов. Она прошла под наркозом, и меня в какой-то момент просто отрубило. У меня очень серьёзно разрушен и глаз, и сетчатка, и хрусталик, и внутренняя оболочка. Всё разрушено, поэтому была такая жёсткая операция. Я в первый раз был под наркозом, и сейчас у меня непонятные ощущения, как будто я ещё сплю. С врачом после операции мы еще не общались», — приводит слова Двали РИА Новости.
28 июля Двали подвергся нападению в Феодосии. Туда он вместе с другом и братом приехал, чтобы провести мастер-класс. После пробежки они возвращались в отель и увидели, что толпа избивает мальчика. Их было примерно 15 человек. Спортсмен вступился за подростка.
После драки Двали и его друга экстренно доставили в московскую больницу. Боксёр получил перелом орбитальной кости. 6 августа спортсмену провели операцию.
Ранее сообщалось, что суд арестовал ещё троих мужчин, напавших на чемпиона по боксу Двали.