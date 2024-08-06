«Все разрушено». Избитому в массовой драке в Крыму боксеру четыре часа пытались спасти глаз

На данный момент молодой человек находится под наблюдением врачей. Вскоре его должны перевести в обычную палату.

Двали дал первый комментарий после операции

По словам пациента, у него оказались серьезно повреждены глаз, сетчатка, хрусталик и внутренняя сторона оболочки. Из-за сложности вмешательства операция проходила под наркозом.

У меня очень серьезно разрушен глаз. Все разрушено, поэтому была такая жесткая операция. Я в первый раз был под наркозом, и сейчас у меня непонятные ощущения, как будто я еще сплю.

Спортсмен пояснил, что пока не общался с лечащим врачом, поэтому ничего не знает о дальнейших прогнозах.

Двали может лишиться глаза после того, как заступился за подростка

По прогнозам врачей, избитый чемпион Европы по боксу в весовой категории до 54 килограммов может лишиться глаза после того, как он вместе со своим братом и помощником заступился за подростка, которого избивала толпа мужчин в Феодосии. Те переключились на молодых людей, сломали спортсмену орбитальную кость черепа и выбили глаз. На данный момент неизвестно, сможет ли он продолжить карьеру после случившегося.

Сама драка произошла в конце июля. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Девять нападавших были задержаны и арестованы. Все они оказались местными жителями в возрасте от 21 до 31 года. Известно, что трое из них работали охранниками в местном клубе, а остальные были разнорабочими.

Избитого боксера поддержали Костя Цзю и власти Крыма

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю поддержал Двали. «То, что он лишился глаза, — это вообще завершение карьеры. В этом страх», — высказался он, отметив, что хотел бы лично встретиться со спортсменом.